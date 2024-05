Calcio Seconda Categoria - il programma completo di play-off e play-out

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ildei match nelle Marche: si inizia sabato 18 maggio con le semifinali-off e il turno unico-out MARCHE, 9 maggio 2024 – Con la regular season diterminata nello scorso fine settimana, tra 11 giorni, nel weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio, inizieranno i-off e i-out. Di seguito, infatti, ildei match negli 8 gironi regionali. Per quanto riguarda i-off, semifinali e finali dei gironi si giocheranno in casa della meglio piazzata, che avrà anche il vantaggio del campo che le permetterà di avanzare il turno qualora la sfida termini in ...

In casa della Marottese Arcobaleno la stagione appena conclusa (girone B di Seconda categoria) è stata giudicata positiva sotto diversi aspetti, sia per quanto la squadra ha saputo dimostrare che per i risultati conquistati alla fine di una ...

Il tecnico cingolano lascia il club dopo due stagioni: resta in società il suo vice Valerio Maccioni. Già pronta un’altra panchina per lui Castelplanio , 9 maggio 2024 – Dopo 2 stagioni Simone Fugante lascia il Le Torri Castelplanio . l’allenatore ...

3a Categoria, spareggio: Robur Letojanni – Virtus Messina si giocherà domenica a S.Teresa di Riva. La vincente andrà in 2a Categoria - 3a categoria, spareggio: Robur Letojanni – Virtus Messina si giocherà domenica a S.Teresa di Riva. La vincente andrà in 2a categoria - Lo spareggio promozione per accedere in seconda categoria tra Robur Letojanni e Virtus Messina si disputerà domenica 12 maggio alle ore 16.30 al campo comunale di Bucalo a Santa Teresa di Riva. Si aff ...

Morte prematura, quali sono i cibi ultra trattati che aumentano i rischi: lo studio - Morte prematura, quali sono i cibi ultra trattati che aumentano i rischi: lo studio - Il consumo di alimenti ultra-processati potrebbe portare ad un aumento moderato dei rischi di morte prematura. A dirlo un nuovo studio Usa, secondo il quale determinati cibi e bevande ...

SECONDA REGATA REGIONALE DI CANOTTAGGIO, LA PRO MONOPOLI SI IMPONE - seconda REGATA REGIONALE DI CANOTTAGGIO, LA PRO MONOPOLI SI IMPONE - La Pro Monopoli si conferma in forma alla regata regionale di selezione per il secondo meeting nazionale di Piediluco (Terni, Umbria) del prossimo fine settimana. In una calda e soleggiata domenica 5 ...