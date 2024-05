(Di giovedì 9 maggio 2024)unacontrodurante il caos creatosi al 20' didi Europa League. Il difensore centrale rischia grosso ma poi viene ammonito per proteste.

Il gesto di Mancini prima dell’ammonizione in Bayer-Roma: punta Xhaka e mima una testata - Il gesto di Mancini prima dell’ammonizione in bayer-roma: punta xhaka e mima una testata - Mancini mima una testata contro xhaka durante il caos creatosi al 20' di bayer-roma di Europa League. Il difensore centrale rischia grosso ma poi viene ammonito per proteste.

Parapiglia Bayer-Roma: l'indicazione di Xabi Alonso, Frimpong e la rissa - Parapiglia bayer-roma: l'indicazione di Xabi Alonso, Frimpong e la rissa - Attimi di tensione alla BayArena, dove la Roma di De Rossi affronta il Leverkusen nella semifinale di ritorno di Europa League ...

Formazioni UFFICIALI Leverksuen-Roma: De Rossi cambia tutto - Formazioni UFFICIALI Leverksuen-Roma: De Rossi cambia tutto - Giunte le ufficialità sulle formazioni titolari che la Roma di Daniele De Rossi e il Bayer Leverksuen di Xabi Alonso schiereranno tra pochi minuti per la semifinale di ritorno di Europa League ...