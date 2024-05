(Di giovedì 9 maggio 2024) Nel gelo della capitale russa, nonostante sia il 9 maggio 2024,mostra la faccia minacciosa: "La Russia farà di tutto per evitare uno scontro globale, ma non permetterà a nessuno di minacciarla", e manterrà lazza operativa delle sue "forze strategiche"L'articolo proviene da Firenze Post.

Gli ucraini hanno trollato (preso in giro in gergo social) i russi per la tradizionale parata del 9 maggio. Sui social hanno condiviso molti video e foto della sfilata un po' striminzita, e a...

Le immagini della parata di oltre 9000 soldati russi sulla Piazza Rossa di Mosca per la per il 79esimo anniversario della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale hanno travalicato i confini della Russia e sono apparse a ...

La Russia «farà di tutto per evitare uno scontro globale» ma «non permetterà a nessuno di minacciarla», e manterrà la prontezza operativa delle sue «forze strategiche » nucleari . Le parole di Vladimir Putin sono in sintonia con il cielo grigio e la ...

Putin alla parata di Mosca: “Testate nucleari sempre pronte”. Tusk: “Militari Nato già in Ucraina” - putin alla parata di Mosca: “Testate nucleari sempre pronte”. Tusk: “Militari Nato già in Ucraina” - L’avvertimento di putin sulle armi nucleari è stato accompagnato visivamente dalla presenza di lanciatori di missili strategici nella parata odierna, a cui hanno partecipato 9.000 militari, fra cui ...

Giro (Sant’Egidio), “scatenare oggi una terza guerra mondiale sarebbe fatale per il nostro continente, Russia inclusa” - Giro (Sant’Egidio), “scatenare oggi una terza guerra mondiale sarebbe fatale per il nostro continente, Russia inclusa” - Il 9 maggio la Russia celebra il Giorno della Vittoria. Le unità militari russe si preparano da giorni per l'imminente parata nella piazza Rossa di Mosca. La cerimonia si svolgerà appena due giorni do ...

Putin, un solo carro armato (il piccolo T-34) per la parata sulla Piazza Rossa: tutte le risorse al fronte - putin, un solo carro armato (il piccolo T-34) per la parata sulla Piazza Rossa: tutte le risorse al fronte - Un po' pochino rispetto ai vanti muscolari che putin non smette mai di ripetere e agitare ... «Oltre 9.000 soldati stanno prendendo parte alla parata militare, più di 1.000 di loro partecipano ...