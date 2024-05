Simeone visita il murales di Maradona | il messaggio emoziona i tifosi – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Napoli si avvicina alla sfida di campionato contro il Bologna. Nella giornata odierna, Giovanniha usufruito del tempo libero perre ildi. La stagione del Napoli sicuramente non è stata esaltante come quella scorsa, con parecchie delusioni digerite daiazzurri in quest’annata. Mancano ormai solamente tre partite al termine di questa stagione, con la prossima che sarà quella contro il Bologna. Intanto gli azzurri proseguono il lavoro al Konami Training Center, con il tempo libero dedicato a varie attività. In giornata Giovanniha approfittato del suo tempo libero perre ildi, con unspeciale rilasciato sul suo profilo ...