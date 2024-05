Occhi di donna | Tina Modotti - Francesca Woodman e Letizia Battaglia con Roberto Ippolito a Cascina 17-19 maggio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Le protagoniste della fotografia al femminile” viste da Piero Colussi, Isabella Pedicini e Sabrina Pisu nella rassegna alla Città del Teatro. In contemporanea la mostra “Fotografe dagli Archivi Alinari” Nomi che segnano la storia della fotografia:. A loro è dedicata “di”, rassegna curata e condotta dallo scrittore, a(Pisa), alla Città del Teatro, in Via Tosco Romagnola 656, da venerdì 17 a domenica 192024, ingresso libero. “Le protagoniste della fotografia al femminile”, come recita il sottotitolo, sono viste rispettivamente da Piero Colussi, Isabella Pedicini e Sabrina Pisu, autori di ...