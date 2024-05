G7 - nasce il Venice Justice Group 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - "È un grande piacere accogliere oggi il G7 della Giustizia. La novità più importante sarà la costituzione di unGroup, che sarà permanente per l'attuazione e la garanzia delle leggi". L'ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio incontrando la stampa poco prima dell'avvio dei lavori del G7 della Giustizia, in corso oggi e domani a Venezia. "È una giornata particolarmente ricca di emozioni anche perché oggi è la giornata che commemora le vittime del terrorismo, quarant'anni fa sono stato il giudice istruttore dell'inchiesta sulle Brigate Rosse - ha poi proseguito - ma soprattutto è una giornata importante perché consolida un'unita' di intenti e un'unita' di direzioni nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il traffico di esseri umani, contro la diffusione di droghe particolarmente pericolose come fentanyl e ...