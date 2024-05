AstraZeneca ritira il vaccino Covid da tutto il mondo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilcontro ildisaràto inil. Si tratta di un evento che ha del clamoroso, se si pensa a quanto il Vaxzevria è stato somministrato agli abitanti di vari continenti negli anni della pandemia. La decisione, che fa seguito all’annuncio del ritiro dalla sola Europa nei giorni scorsi, arriva dopo che il gruppo anglo-svedese ha riconosciuto per la prima volta che ilpuò causare trombosi come effetto collaterale raro e pericoloso. A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano britannico The Telegraph.ha annunciato che la decisione è dovuta ufficialmente a “motivi commerciali“. Ha inoltre dichiarato che ilnon viene più prodotto o fornito, essendo stato ...

No, non è per via degli effetti collaterali. Si tratta di una decisione aziendale dovuta al fatto che il prodotto non è più competitivo

L'endocrinologo Giovanni Frajese è stato intervistato dal Giornale d'Italia riguardo la recente mossa di AstraZeneca di ritirare il vaccino Covid in tutto il mondo. Una decisione avvenuta a pochi giorni di distanza dall'ammissione in tribunale ...

Il ritiro del vaccino di Astrazeneca ha generato molta disinformazione - Il ritiro del vaccino di astrazeneca ha generato molta disinformazione - astrazeneca ha spiegato a diversi media che, «considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, non c’è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria che di co ...

AstraZeneca ha ritirato il suo vaccino: perché è una vittoria della scienza - astrazeneca ha ritirato il suo vaccino: perché è una vittoria della scienza - Il vaccino astrazeneca può causare gravi effetti collaterali e la morte – in casi rarissimi – ma se altri scienziati non avessero sviluppato i vaccini a Rna, più efficaci e sicuri, noi avremmo continu ...

Ritirato il vaccino AstraZeneca, ma la trombosi non c’entra nulla: autogol giornali e NoVax - Ritirato il vaccino astrazeneca, ma la trombosi non c’entra nulla: autogol giornali e NoVax - Se da un lato è stato ritirato il vaccino astrazeneca, va detto che la trombosi non c'entra nulla, con uscite evitabili di giornali e NoVax ...