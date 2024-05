LIVE Sonego-Lajovic - ATP Roma 2024 in DIRETTA | iniziato il match Serata azzurra al Foro Italico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ottimo passante di rovescio lungolinea, in rete la volèe di. 30-15 Gran risposta dell’azzurro che si butta avanti e chiude a rete! 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente. Dusanal servizio 22:37 Potente e imprevedibile,è da 10 anni una solida realtà del circuito ATP. Quest’anno ha messo paura a Tsitsipas nella semifinale del 500 di Barcellona, dove ha ottenuto il miglior risultato. Il serbo è tuttavia capace di picchi clamorosi e di bassi altrettanto, ne sa qualcosa Giulio Zeppieri, che l’ha sconfitto in 4 set al primo turno degli Australian Open. Giocatori in campo! 22:30 L’azzurro è 46° ATP virtuale. Nella race olimpica è però indietro e ha bisogno di punti per far parte della spedizione ...