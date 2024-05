Pallamano - l’Italia rifila un +6 al Montenegro nell’andata dei playoff Mondiali! Bronzo immarcabile trascinatore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Nazionale italiana maschile dicontinua a sognare in grande e fa l’impresa, sconfiggendo il temibileper 32-26del terzo e ultimo turno delle qualificazioni per la fase finale dei Campionatiin programma nel 2025 in Croazia, Norvegia e Danimarca. Gli azzurri, trascinati dalla bolgia del Pala San Giacomo di Conversano, hanno accumulato dunque un prezioso +6 in vista della sfida di ritorno in programma domenica 12 maggio a Podgorica. MVP di serata uno strepitoso Umberto, autore di 13 gol (su 17 tiri), ma all’interno della fantastica prestazione corale della nostra Nazionale in entrambe le metà campo, va evidenziata anche l’ottima prova del portiere Domenico Ebner (34,48 % di conclusioni parate), capace di neutralizzare ben tre tiri dai 7 metri di Milos ...