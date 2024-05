Nicolò Maja torna a volare | il padre l’aveva ridotto in fin di vita dopo aver sterminato la famiglia a Samarate

(Di giovedì 9 maggio 2024) Oggi pomeriggio all’aeroporto di Venegono Inferiore il 25enne è decollato a bordo di un elicottero a quattro posti per un volo perlustrativo sopra la provincia di Varese. "Il cuore mi è uscito dal petto per l'emozione"

Samarate (Varese) – “Erano due persone speciali e mi mancano ogni giorno di più, restano i ricordi di tanti momenti che abbiamo trascorso insieme. Sono sicuro che la mamma e mia sorella Giulia sarebbero orgogliose di me, del percorso che sto ...

“Erano due persone speciali e mi mancano ogni giorno di più, restano i ricordi di tanti momenti che abbiamo trascorso insieme. Sono sicuro che la mamma e mia sorella Giulia sarebbero orgogliose di me, del percorso che sto facendo per tornare a una ...

'Un'emozione grandissima'. Il primo volo di Nicolò Maja dopo la strage di Samarate - "Sono [, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno". È il commento di Nicolò Maja , l'unico superstite della strage familiare di Samarate, nel giorno del volo aereo di perlustrazione all'aeroporto di Venegono Inferiore. Galleria fotografica Il primo volo di Nicolò ...

Appuntamento a Venegono giovedì 9 per festeggiare il primo volo di Nicolò Maja dopo la strage di Samarate - Sarà effettuato domani, 9 maggio alle 16, in partenza dall'aeroporto di Venegono Inferiore il volo aereo di perlustrazione per esaudire il desiderio di Nicolò Maja di Samarate, l'unico superstite di una tragedia familiare che ha scosso l'intera nazione . La storia di Nicolò è tristemente nota: è l'unico sopravvissuto di un atto di violenza ...