Internazionali BNL d’Italia 2024 | Swiatek avanza senza problemi - bene Erran - eliminata Stephens

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si è concluso il programma del singolare femminile del 9 maggio agliBNL. Oggi sono stati disputati il resto dei match del primo turno e parte dei match del secondo turno che hanno visto l’ennesima prestazione dominante della n°1 al mondo Iga, che in due set ha battuto l’americana Pera con il punteggio di 6-0 6-2. Passa anche Coco Gauff che marca da lontano la polacca e supera con un 6-3 6-3 la connazionale di, Magdalena Frech. Passano in tre set la statunitense Keys e la brasiliana Haddad Maia contro Osorio e Wang Xinyu. Abbandona il torneo invece Sloaneche perde con la kazaka Putintseva per 6-3 6-2.Sarai che grazie alla sua wild card si toglie delle soddisfazioni in casa battendo in tre set Anisimova per ...