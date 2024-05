WhatsApp cambia design su iOS e Android | le novità

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) –ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua app di messaggistica, introducendo unpiù fresco e snello, insieme a una nuova modalità scura ancora più profonda. Tra leprincipali c'è una nuova palette di colori, scelta dopo aver valutato oltre 35 tonalità diverse. La nuova tavolozza punta su toni più profondi, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’Inter Windows 11 aggiornamento ...