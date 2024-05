Due sparatorie a Napoli -quattro feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 22.10 Sparatoria aa Corso Amedeo di Savoia. Tre persone sono rimaste ferite e sono ricoverate al Pellegrini, uno in prognosi riservata. Hanno precedenti per reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio un'altra sparatoria nel quartiere Secondigliano, in cui è rimasto ferito Mariano Errichelli, classe 2000, figlio del boss Antonio Errichelli detto 'o cinese', esponente del clan camorristico Licciardi,ucciso 10 anni fa in corso Secondigliano. In corso le indagini per capire se ci siano collegamenti tra i due episodi.