Antimafia - audizione del presidente della Puglia Michele Emiliano

Cambio ai vertici di Erion Care : ilConsiglio di amministrazione del Consorzio non profit del Sistema Erion , dedicato a contrastare l'abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell'ambiente, ha nomina to come nuovo presidente Michele Samoggia , ...

(Adnkronos) – Cambio ai vertici di Erion Care : il consiglio di amministrazione del Consorzio non profit del Sistema Erion , dedicato a contrastare l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell’ambiente, ha nominato come nuovo presidente ...

Fondazione Pisa: Stefano Del Corso confermato presidente - Fondazione Pisa: Stefano Del Corso confermato presidente - Pisa, 9 maggio 2024. La Fondazione Pisa ha annunciato ieri, 8 maggio 2024, i nuovi vertici della fondazione. A partire dal 23 maggio, il nuovo presidente e i membri del consiglio di amministrazione in ...

Caso Bari, Emiliano atteso in antimafia. Secretata l’audizione del procuratore Rossi - Caso Bari, Emiliano atteso in antimafia. Secretata l’audizione del procuratore Rossi - Il procuratore generale Roberto Rossi è stato ascoltato dalla Commissione Parlamentare antimafia. L’audizione è stata secretata per non far trapelare informazioni su inchieste ancora in corso ...

Mostra di Venezia, Isabelle Huppert presidente della Giuria - Mostra di Venezia, Isabelle Huppert presidente della Giuria - Isabelle Huppert presiederà la giuria dell’ 81ª Mostra di Venezia (28 agosto-7 settembre). Dopo il Festival di Cannes (14-25 maggio) anche la kermesse più antica della storia annuncia un’altra donna a ...