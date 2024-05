Bayer Leverkusen-Roma LIVE 0-1 | decide Paredes su rigore

(Di giovedì 9 maggio 2024) Appuntamento con la storia. Ladi Daniele De Rossi si presenta acon un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Venti minuti in equilibrio, poi è assolo del Bayer Leverkusen fino al quarantesimo. Tedeschi che giocano, spingono e si divorano almeno due occasioni per sigillare la qualificazione. Alla prima ...

Bayer Leverkusen-Roma 0-1: contatto Tah-Azmoun, Paredes segna su rigore | OneFootball - bayer leverkusen-roma 0-1: contatto Tah-Azmoun, Paredes segna su rigore | OneFootball - I giallorossi sono di scena alla BayArena di Leverkusen per provare a ribaltare l’esito di una qualificazione ben indirizzata per il bayer e strappare il pass per la finale di Europa League in ...

Il Leverkusen domina ma spreca, la Roma soffre e poi passa: 0-1 all’intervallo - Il Leverkusen domina ma spreca, la Roma soffre e poi passa: 0-1 all’intervallo - E' finito 1-0 a favore della Roma il primo tempo alla BayArena. Sul campo del bayer Leverkusen, la squadra di Daniele De Rossi ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un rigore ...

Parapiglia Bayer-Roma: l'indicazione di Xabi Alonso, Frimpong e la rissa - Parapiglia bayer-Roma: l'indicazione di Xabi Alonso, Frimpong e la rissa - Attimi di tensione alla BayArena, dove la Roma di De Rossi affronta il Leverkusen nella semifinale di ritorno di Europa League ...