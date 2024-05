Processo Amato - duello tra periti | L’oculista ha ucciso moglie e suocera Allora diteci come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bologna, 9 maggio 2024 – C’è un "buco" nella ricostruzione delle morti di Isabella Linsalata e Giulia Tateo, per la Procura uccise dal marito della prima e genero della seconda,Giampaolo. "Ammesso che l’imputato abbia sottratto i farmaci all’ospedale in cui lavorava,li avrebbe poi somministrati alla, medico a sua volta, in rapida successione, senza che lei se ne accorgesse?" Così tuona il medico legale Donatella Fedeli, consulente della difesa, secondo cui la donna assunse da sola i medicinali, di cui abusava in un contesto di "moderata dipendenza". Ma l’avvocato di parte civile per la sorella della 62enne, Maurizio Merlini, non arretra: "State dando informazioni gravemente lesive di Isabella, per giunta non supportate da alcun elemento reale". Insomma, non c’è pace tra i fronti di ...