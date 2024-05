Cade in un pozzetto di circa un metro e mezzo e muore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 9 maggio 2024 – E’ finito nel pozzo, profondoun, intorno al quale stava armeggiando quasi sicuramente nell’intento di prepararsi ad annaffiare il suo campo, in frazione Luce. Ma la caduta che si è rivelata fatale per un 86enne, di Sant’Elpidio a Mare ma da qualche tempo residente ad Altidona. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, è possibile che la morte sia sopraggiunta non tanto per un qualche trauma riportato nella caduta, quanto per la mancanza di respiro dovuta alla posizione fetale in cui è rimasto dopo essere finito nel pozzo, che gli avrebbe impedito di prendere fiato. Una caduta che, nonostante la modesta profondità del pozzo, si è rivelata letale per l’86enne. Il dramma dovrebbe essersi consumato intorno alla metà pomeriggio, e comunque qualche ora prima del ...