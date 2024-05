Atalanta storica - va in finale di Europa League Chapeau Gasperin - la PlayStation fa bene

(Di giovedì 9 maggio 2024) . L’dii raggiunge unadi. Batte 3-0 il Marsiglia e giocherà per la prima volta nella sua storia unaeuropea. Reti di Lookman, Ruggeri e El Bilal Tourè. È il meritato riconoscimento alla gestione Percassii. Di certo la coppia tecnico-imprenditoriale numero uno del calcio italiano. L’è ormai una realtà nazionale. Un riconoscimento anche allaavversata da Spalletti ma che ha cresciuto Scamacca centravanti vero e forse l’unico della nostra Nazionale. Inl’troverà la vincente tra Leverkusen e Roma (al momento Leverkusen). Fuochi d’artificio a Bergamo. L'articolo ilNapolista.

