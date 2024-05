L’Atalanta fa la storia e va a Dublino! Marsiglia battuto e prima finale europea conquistata - L’Atalanta fa la storia e va a Dublino! Marsiglia battuto e prima finale europea conquistata - Decisive le reti di Lookman, Ruggeri e Toure L'Atalanta conquista, per la prima volta nella propria storia, l'accesso alla finale di una competizione europea battendo il Marsiglia, davanti al proprio ...

Atalanta-Marsiglia 3-0: il tabellino - atalanta-marsiglia 3-0 Marcatori: 30` p.t. Lookman (A), 7` s.t. Ruggeri (A), 48` s.t. El Bilal (A) Assist: 30` p.t. De Ketelaere (A), 7` s.t. Lookman (A) Atalanta (3-4-3):.

