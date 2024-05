LIVE Fognini-Evans 6-4 3-6 3-2 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | controbreak del britannico

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Scappa via la risposta di dritto di. 30-30 Peccato. A metà rete il passante lungolinea di rovescio dell’azzurro. 15-30 Arriva il doppio fallo del. 15-15 Dritto inside out diche diventa imprendibile. 0-15 Fabio comanda lo scambio costringendo all’errore l’avversario. 2-3. Incredibile. Il passante dell’inglese, destinato al corridoio, colpisce il nastro e beffa il ligure. 40-AD Palla del. Volèe in tuffo di Fabio, ma ilriesce a rimandare la pallina dall’altra parte del campo. In precedenza lo schiaffo al volo diera decisamente fuori. Svista clamorosa del giudice Layani. 40-40 ...

ATP Roma: Nadal non perfetto ma combattivo come sempre. In rimonta supera un ottimo Bergs - ATP Roma: Nadal non perfetto ma combattivo come sempre. In rimonta supera un ottimo Bergs - L’asso maiorchino non è continuo ma nei momenti decisivi impone tecnica e personalità. Al 2° turno per Rafa Nadal c'è la montagna Hubert Hurkacz ...

Usa, Trump attacca Biden: "Ci porterà alla terza guerra mondiale" - Usa, Trump attacca Biden: "Ci porterà alla terza guerra mondiale" - "Il disonesto Joe si schiera dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte dei Radical Mobs che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari, perché i suoi finanziato ...

Trump, 'Biden ci porta verso la terza guerra mondiale' - Trump, 'Biden ci porta verso la terza guerra mondiale' - "Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la terza guerra mondiale": lo scrive Donald Trump sul suo social commentando l'intenzione del presidente americano di interrompere ...