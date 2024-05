Calciomercato Milan – Sfuma Gyokeres? Il PSG lo vuole per il post Mbappé

(Di giovedì 9 maggio 2024) Come riportato da Le Parisien, per sostituire, il PSG vorrebbe Viktor, possibile obiettivo didel

Calciomercato Milan , il difensore del Bologna Riccardo Calafiori avrebbe espresso il suo gradimento sulla destinazione Juventus Il Milan sta lavorando in difesa. Detto dell’incontro in sede con l’agente di Malick Thiaw e Maxence Lacroix, Gordon ...

Calciomercato Milan , si segue un nuovo nome per il centrocampo . Piace parecchio Morten Frendrup del Genoa . La pista è interessante Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Milan . Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza rossonera ...

Riforma Abodi: controllare il calcio per salvare il calcio - Riforma Abodi: controllare il calcio per salvare il calcio - e dalle parti del milan ancora si faticava, e ancora si fatica, a capire chi sia realmente il proprietario del club. La politica sa come il calcio sia oggettivamente un bene comune e come abbia una ...

Milan-Cagliari: curiosità e statistiche - milan-Cagliari: curiosità e statistiche - Visualizzazioni: 2 milan–Cagliari, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di milano sabato 11 maggio, alle ore 20:45. L’ultima sconfitta casalin ...

DE LAURENTIIS DIFENDE CASINI: "IL MIGLIOR PRESIDENTE DELLA LEGA NEGLI ULTIMI 20 ANNI" - DE LAURENTIIS DIFENDE CASINI: "IL MIGLIOR PRESIDENTE DELLA LEGA NEGLI ULTIMI 20 ANNI" - "A me non risulta che questi quattro grandi club abbiano sfiduciato Lorenzo Casini, perché non hanno la possibilità giuridica ...