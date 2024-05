Bayer Leverkusen-Roma 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo

Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51? Vediamo se subentrerà un po’ di paura tra i tedeschi, che non perdono da tantissimo e non sono abituati ad essere in svantaggio. 50? Ndicka tiene di fisico su Adli. 49? CRISTANTE! Si era liberato ...