Justin Bieber diventerà padre | Hailey Baldwin è incinta

Justin Bieber e Hailey Baldwin diventeranno presto genitori . I due lo hanno annunciato su Instagram, pubblicando alcuni scatti in cui sono evidenti le rotondità della gravidanza e in cui il cantante e la mo della sembrano più innamorati che ...

