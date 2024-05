Atalanta-Fiorentina si potrà giocare solamente a giugno | ecco cosa succede in Serie A

(Di giovedì 9 maggio 2024) Adesso è anche ufficiale:non sia maggio, mae quindi a campionato ormai finito. La partita valevole per la ventinovesima giornata dellaA 2023/2024 era stata rinviata domenica 17 marzo per via del malore capitato all’allora direttore generale della, Joe Barone, tragicamente scomparso due giorni dopo. Con il raggiungimento delle rispettive finali europee,in Europa League ein Conference League, la partita non sirecuperare prima di sabato 1. IL CALENDARIO E LE PROSSIME PARTITE Da quel diciassette marzo ad oggi non c’è mai stata una singola data disponibile per recuperare questa ...

