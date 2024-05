Angelina Mango all’Eurovision - tutto sull’esibizione | ha lasciato senza parole

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Questa sera, giovedì 9 maggio, gli appassionati dell’Eurovision Song Contest avranno l’opportunità di seguire la seconda Semifinale della competizione, in onda su Rai2 alle 21:00. Tra i protagonisti di questa serata, la vincitrice di Sanremo 2024,, che si esibirà in un’attesissima performance., semifinale garantita: ecco perché, già vincitrice del Festival di Sanremo, ha già garantito il suo posto nella finale di sabato 11 maggio. L’Italia, infatti, è uno dei Big Five della competizione, insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, che partecipano di diritto alla finale in quanto fondatori dell’EBU, l’ente che organizza l’Eurovision. Mentrepuò già contare su un posto in finale, per gli altri paesi e ...