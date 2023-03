Pirateria online, blocchi immediati e multe agli utenti contro il pezzotto (Di giovedì 23 marzo 2023) Stretta contro la Pirateria online e televisiva nel tentativo di rendere sempre più difficile l'accesso abusivo ai contenuti in streaming, partendo dal calcio e dagli eventi sportivi e arrivando all'intrattenimento. La Camera ha ha votato all’unanimità con 252 voti a favore e nessun contrario la proposta della nuova Legge sulla tutela del diritto d’autore online che renderà più rapida ed efficace la lotta ai fornitori di contenuti illegali audiovisivi e sportivi. Ci sono diverse novità nel provvedimento che rappresenta una risposta alle istanze del mondo del cinema e della Lega Serie A che da tempo di batte per chiedere una nuova normativa, denunciando perdite per 300 milioni di euro a stagione a causa della diffusione del cosiddetto 'pezzotto'. La prima novità è la riduzione dei tempi ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 marzo 2023) Strettalae televisiva nel tentativo di rendere sempre più difficile l'accesso abusivo ai contenuti in streaming, partendo dal calcio e deventi sportivi e arrivando all'intrattenimento. La Camera ha ha votato all’unanimità con 252 voti a favore e nessun contrario la proposta della nuova Legge sulla tutela del diritto d’autoreche renderà più rapida ed efficace la lotta ai fornitori di contenuti illegali audiovisivi e sportivi. Ci sono diverse novità nel provvedimento che rappresenta una risposta alle istanze del mondo del cinema e della Lega Serie A che da tempo di batte per chiedere una nuova normativa, denunciando perdite per 300 milioni di euro a stagione a causa della diffusione del cosiddetto ''. La prima novità è la riduzione dei tempi ...

