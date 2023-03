Il paradosso | il bar dell’Agenzia delle Entrate non fa gli scontrini

(Di mercoledì 22 marzo 2023) C’è qualcosa di meraviglioso in questa notizia scovata da Striscia la Notizia. La diamo così come la fornisce il famoso Tg satirico di Mediaset con le parole di Gerry Scotti: “È clamoroso: il barnon fa gli. E non da oggi”. Jimmy Ghione, come spiega Striscia, si era già occupato nel 2018 del bar che si trova all’interno della sedeEur 6 Torrino, a Roma. Ilè che incredibilmente – “pur trovandosi in ufficio che si occupa proprio di tasse” – già a suo tempo “non faceva gliai clienti”. L’inviato di Striscia ci è tornato ieri “per vedere se qualcosa fosse cambiato” e, fa sapere il tg satirico, “questa volta è andata pure peggio:...

... al Ristorantedel Fico, torna a vibrare con MUDAC - Metti un Disco a Cena, il format creativo, ... La stencil art è una tecnica che si caratterizza per un. I tempi di realizzazione dell'...Poi ci sono i baristi dietro al bancone deie i dipendenti di locali che non appartengono al ... Sembra unin un momento di inflazione alle stelle, caro vita, ripresa delle attività ...Quante volte magari li hanno sfiorati a un bancone del, o per caso sono entrati nei loro negozi con ildi aver dato loro pure dei soldi per la spesa fatta. La verità, dunque, più delle ...

MUDAC: Koi al Bar del Fico Film For Life

C'è chi ha già dovuto chiudere un giorno in più alla settimana perché non trova camerieri, cuochi, aiuto cuochi, ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...