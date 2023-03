Under 21, incredibile Rai: non trasmetterà amichevoli Italia con Serbia e Ucraina, visibili su social Figc (Di martedì 21 marzo 2023) I campionato sono fermi per consentire alle Nazionali di scendere in campo nei rispettivi impegni, compresi le selezioni Under 21. A tal proposito sta facendo molto discutere la scelta della Rai di non trasmettere in diretta tv le prossime due amichevoli degli azzurrini di Paolo Nicolato, che si stanno preparando agli imminenti Europei di categoria. Le gare dell’Italia U21 contro Serbia e Ucraina saranno trasmesse in live streaming sul sito della Figc e sui profili social della Nazionale (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok). Al momento, dunque, non è prevista alcuna diretta televisiva sui canali Rai, ma non è da escludere un cambiamento dell’ultimo minuto da parte della tv dello Stato che ne detiene i diritti tv. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) I campionato sono fermi per consentire alle Nazionali di scendere in campo nei rispettivi impegni, compresi le selezioni21. A tal proposito sta facendo molto discutere la scelta della Rai di non trasmettere in diretta tv le prossime duedegli azzurrini di Paolo Nicolato, che si stanno preparando agli imminenti Europei di categoria. Le gare dell’U21 controsaranno trasmesse in live streaming sul sito dellae sui profilidella Nazionale (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok). Al momento, dunque, non è prevista alcuna diretta televisiva sui canali Rai, ma non è da escludere un cambiamento dell’ultimo minuto da parte della tv dello Stato che ne detiene i diritti tv. SportFace.

