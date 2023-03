Meloni a Senato: 'Su aiuti militari la mia faccia' e attacca Conte. Distinguo leghisti (Di martedì 21 marzo 2023) - La premier: sull'Ucraina 'manterremo gli impegni assunti con la Nato. Il sostegno militare a Kiev sarà assicurato fino a quando necessario'. Poi contro Conte: 'Sono altri che vorrebbero un'alleanza ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 marzo 2023) - La premier: sull'Ucraina 'manterremo gli impegni assunti con la Nato. Il sostegno militare a Kiev sarà assicurato fino a quando necessario'. Poi contro: 'Sono altri che vorrebbero un'alleanza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Senato Giorgia #Meloni: 'Le critiche dell'opposizione danneggiano l'Italia sui tavoli negoziali. Criticate ferocem… - Agenzia_Ansa : La premier Meloni al Senato: 'Non abbiamo mai fatto mistero di voler aumentare gli stanziamenti in spese militari,… - LegaSalvini : In diretta dal Senato Massimiliano Romeo risponde al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. - pameladiverona : RT @Stefano173456: Ho ascoltato ora la replica del pdc #Meloni al senato. A parte che sembra di essere su un autobus a Roma Primavalle.. P… - Grand_Battery : RT @serebellardinel: Il fact-checking delle comunicazioni di #Meloni in Senato, dai #migranti al caro #bollette, passando per le #armi all… -