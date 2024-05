Alberto Tomba piange il padre Franco - funerali riservati Grazie per tutto l’affetto

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bologna, 9 maggio 2024 –ha scelto la FISI per esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che gli hanno manifestato vicinanza dopo la scomparsa del, 86 anni, venuto a mancare lo scorso 4 maggio. L’amato campione dello sci ha affidato ad un lungo messaggio pubblicato sui canali di comunicazione della Federazione degli Sport Invernali il ricordo del genitore subito dopo isvoltisi quest’oggi: “Ci vuole qualcosa di più di un sempliceper contraccambiareil conforto che tantissima gente ha voluto testimoniare alla mia famiglia, in questi giorni, da quando se n’è andato papà – ha spiegato, insieme a mamma Maria Grazia –. Era il 4 maggio, quando papà se n’è andato, il giorno in cui si celebra la ...

