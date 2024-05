Hyundai IONIQ 5 N migliore EV Hot Hatch ai TopGear com Electric Awards 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) La5 N si è aggiudicata il titolo di miglior “Hot” elettrica ai premi elettrici di.com del. Questa auto, che costa 76.100 euro, ha fatto colpo sui giudici grazie alla sua esperienza di guida fuori dal comune. I premi, che quest’anno arrivano alla loro quinta edizione, sono un vero e proprio tributo alle novità più interessanti nel settore delle auto elettriche. Jack Rix, il caporedattore di, ha commentato che non è facile trovare delle compatte sportive completamente elettriche e che laha centrato il bersaglio al primo colpo. Ha descritto l’5 N come una macchina sperimentale, efficace e con quel tocco di umorismo che spesso manca nelle altre elettriche, facendola diventare un vero e proprio ...

Versione testata al Nurburgring, raccoglie l'esperienza del gruppo nelle soluzioni studiate appositamente per le auto elettriche e ibride plug-in E' stata testata al Nürburgring la versione dedicata del P Zero che Pirelli ha sviluppato per la nuova ...

La Hyundai rientra in pista con la nuova auto da corsa Hyundai Ioniq 5 N. Quest’auto sportiva sarà presentata per la prima volta in un campionato a essa dedicata, ovvero la eN1 Cup. La Hyundai ha sempre sviluppato e prodotto delle auto senza ...

IONIQ 5 N Driving Experience: in pista con Hyundai per un weekend “elettrizzante” - ioniq 5 N Driving Experience: in pista con hyundai per un weekend “elettrizzante” - hyundai Italia presenta l’ioniq 5 N Driving Experience: un weekend carico di adrenalina che offre al pubblico l’opportunità di prendere il volante della prima vettura hyundai N 100% elettrica ad eleva ...

Due giorni in pista a Varano con Hyundai Ioniq 5 da 650 Cv - Due giorni in pista a Varano con hyundai ioniq 5 da 650 Cv - Con 650 Cv sotto il cofano le emozioni in pista sono assicurate alla guida di hyundai ioniq 5. Per due giorni questa opportunità sarà alla portata del grande pubblico di appassionati, grazie all’event ...

IONIQ 5 N Driving Experience: in pista con Hyundai - ioniq 5 N Driving Experience: in pista con hyundai - hyundai Italia presenta ioniq 5 N Driving Experience: un weekend adrenalinico che permette al pubblico di mettersi al volante del primo modelloa elevate prestazioni hyundai N 100% elettrico e di ...