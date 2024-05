LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | fuga a sette uomin - tre azzurri con Alaphilippe Plapp maglia rosa virtuale

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.22 L’australiano vanta una medaglia di bronzo alle Olimpiadi nell’inseguimento a squadre a Tokyo, risultato bissato anche ai Mondiali dell’anno dopo. 15.20 Meno di 70 chilometri al traguardo, e ora il vantaggio deidi testa è di 2’35”. Lukeè in questo momento. 15.18 2’20” per Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar), Julian(Soudal-Quick Step), Luke(Jayco-AlUla), Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani CSF Faizané), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling). 15.16 Intanto si arrende Zambanini, ripreso dal ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.21 In testa adesso due velocisti come Kaden Groves e Jonathan Milan. 14.19 media di 51.4 km/h, ritmo che resta altissimo anche nella prima parte della seconda ora ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.42 Discesa con strada larga e curve non troppo difficili ad ora. Si toccano i 70 all’ora. 14.40 Per il terzetto di testa 17” di vantaggio. Meno di 100 chilometri ...

Sky Sport Motori Weekend | MotoGP 2024 Francia, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo - Sky Sport Motori Weekend | MotoGP 2024 Francia, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo - In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il Motomondiale e tanti altri appuntamenti in programma: WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super Tro ...

Procura Pescara chiude indagine su Mafia dei pascoli,75 indagati - Procura Pescara chiude indagine su Mafia dei pascoli,75 indagati - Questo è l'esito della operazione "Transumanza", condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione ... Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si ...

Giro d'Italia 2024, tappa Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme in diretta: gruppo compatto - giro d'Italia 2024, tappa Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme in diretta: gruppo compatto - Sfuma anche il tentativo di Clarke: il gruppo lo va subito a riprendere, l'andatura resta elevatissima. Ci prova adesso Clarke (Israel), ma il… Leggi ...