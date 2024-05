Il professore più amato del web è vivo per miracolo | l' arresto cardiaco in treno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quel minuto non lo dimenticherà mai. Quel minuto, in cui ha Davide Patron (ild'inglese più famoso sui social) ha avuto unha cambiato la sua vita. Davide si trovava a Parigi per un viaggio di piacere ed in metropolitana, improvvisamente, ha avuto un malore. Si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. L'improvviso, i soccorsi ed il massaggiodi alcuni volontari presenti sul posto prima dell'arrivo dell'ambulanza. Patron è salvo, per. Ma sui social, con un post che ha commosso tutti, ha raccontato quello che è successo. "Su quelin partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n'è quasi andata in mezzo secondo a causa di un ...

