Greta Lee di Past Lives nel nuovo angosciante horror di Louis Leterrier - trama e dettagli

(Di giovedì 9 maggio 2024)Lee, dopo il successo del film candidato Oscar, è in trattative per diventare la protagonista dell’agghiacciantediretto dache si intitolerà 11817. I progetti a cui ha preso parteLee negli ultimi anni hanno sempre raggiunto un grande successo, come ad esempio la serie tv distopica Russian Doll o il drama The Morning Show, dove però ha sempre interpretato un personaggio secondario, ma finalmente, dopo il successo diche l’ha vista protagonista, potrebbe tornare sul grande schermo con un ruolo importante nel prossimo film di, regista di Fast X (2023).Lee, Fonte: CBS newsIl film sarà unfantascientifico, ha ...

Beauty Insider: Best Met Gala Beauty Looks; Gritty Pretty To Close; New Hair & Makeup Collective Launches With Penton & Co - Beauty Insider: Best Met Gala Beauty Looks; Gritty Pretty To Close; New Hair & Makeup Collective Launches With Penton & Co - Aptly named Penton & Co., Penton tapped fellow makeup artists Natasha Spellman and Blair Gamblin, alongside hairstylists Robyn Munro and Sherrie Moleta as part of her five-strong team to make the ...

Celebrate AAPI Heritage Month With These 17 Films - Celebrate AAPI Heritage Month With These 17 Films - Load up any of these classics—from 'past Lives' to 'Rush Hour'—and explore all of the different aspects of AAPI identity.

La star di Past Lives protagonista del nuovo horror di Louis Leterrier: la trama è agghiacciante - La star di past Lives protagonista del nuovo horror di Louis Leterrier: la trama è agghiacciante - Secondo quanto riportato da Deadline, la star di past Lives, greta Lee, e quella di Bob Marley: One Love, Kingsley Ben-Adir, sono in lizza per recitare nel nuovo film horror fantascientifico diretto ...