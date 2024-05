Mario Cusitore ammette la notte con Melissa a UeD - Ida una furia | Fai schifo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nella puntata del 9 maggio di Uomini e Donne, finalmente, è andata in onda la dinamica inerente la segnalazione di, il quale si è trovato costretto a confermare la veridicità della segnalazione. Inutile dire che in studio è scoppiato il caos. La redazione di Uomini e Donne scopre chi è la donna della segnalazione diMaria De Filippi ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne facendo un recap di quanto accaduto nella precedente messa in onda. A tal riguardo, sono stati mostrati gli sfoghi die Pierpaolo Siano post puntata. Il primo ha continuato a dirsi innocente ed ha ribadito di essere stufo e di voler rinunciare ai suoi sentimenti per Ida in quanto è troppo stanco. Pierpaolo, invece, si è mostrato propenso a voler continuare la frequentazione di Ida. La ...

Come già anticipato in questi giorni, tra Ida Platano e Mario Cusitore non poteva finire così, come trapelato dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Stando a quanto accaduto durante le riprese di ieri, infatti, è emerso che il napoletano ...

U&D, Mario su Ig dopo l'ultima registrazione: 'Non si aspetta un giorno migliore, si crea' - U&D, mario su Ig dopo l'ultima registrazione: 'Non si aspetta un giorno migliore, si crea' - Il 9 maggio dovrebbe andare in onda la puntata di U&D in cui mario ammetterà di essere stato in un B&B con una ragazza, confermando una segnalazione che per settimane ha definito falsa e infondata. La ...

Uomini e Donne: anticipazioni puntata giovedì 9 maggio! Emerge la verità sul caso B&B - Uomini e Donne: anticipazioni puntata giovedì 9 maggio! Emerge la verità sul caso B&B - La scottante verità sulla segnalazione su mario cusitore salterà fuori nel corso della puntata di oggi del dating show!

Ida Platano e Mario Cusitore, non è ancora finita: la segnalazione dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne - Ida Platano e mario cusitore, non è ancora finita: la segnalazione dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne - I fan di Uomini e Donne hanno assistito a vari colpi di scena nel trono di Ida Platano, terminato in seguito alla segnalazione su mario cusitore ...