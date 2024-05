Ultime Notizie Roma del 09-05-2024 ore 15 | 10

(Di giovedì 9 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno questo giovedì 9 maggio Esterina apertura da Bari arriva un ultimatum ad Israele condizionerà le forniture militari a Tel Aviv continuando con quelle difensive ma non con quelle offensive te invadere la vostra statunitense può cambiare i piani di Israele rivela una fonte di Tel Aviv ipotizzando anche un’economia degli armamenti oggi fonti palestinesi citate da Times of Israel hanno riferito di intensi Raid aerei e di qualità anche nel quartiere nord di Gaza City formazione militare delle forze italiane si è intensificato il 6 maggio 80000 persone sono Fuggite da Rafa cercando di futuro altrove il prezzo per questa famiglia insopportabile nessun posto è sicuro riferisce sui social agenzia ONU per i rifugiati palestinesi aggiungendo abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato e ...

Roma dailynews radiogiornale ascolto o dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senza il conducente di un camion ha perso la vita in un incidente sulla A21 all’ingresso delle area di servizio muore il mezzo carico di acido para acetico ...

Il presidente degli Stati Uniti Biden dice di voler condizionare le forniture militari a Israele continuando con quelle difensive ma non con quelle offensive se invade rà Rafah. Il presidente Usa ammette che bombe americane sono state usate per ...

L'attesa ordinanza per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) tarda ad arrivare, lasciando molti docenti nel dubbio. L'articolo DIRETTA | GPS 2024-2026 , l’attesa infinita. Quando sarà pubblicata l’ordinanza? Le ul TIME ...

Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Il Cremlino ha affermato di non avere commenti sulle affermazioni ucraine secondo cui Kiev avrebbe catturato agenti russi mentre complottavano l'assassinio del presidente Volodymyr Zelensky, ma ha ...

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Non permetteremo a nessuno di minacciarci'. LIVE ...

"Ultima chance per Israele": al Cairo i colloqui per un accordo. L'Idf controlla valico di Rafah - "Ultima chance per Israele": al Cairo i colloqui per un accordo. L'Idf controlla valico di Rafah - "Ultima chance per Israele" di riavere i propri ostaggi, annuncia un funzionario di Hamas. Intanto al Cairo i colloqui per un accordo tra le parti. L'Idf ha preso il controllo del valico di Rafah. Bor ...