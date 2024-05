Terzo Condono Edilizio in area vincolata: irrilevante il parere delle Autorità per abusi insanabili - Terzo condono edilizio in area vincolata: irrilevante il parere delle Autorità per abusi insanabili - Quando è ammesso il condono in area vincolata Per quali lavori Perché il parere dell'Autorità preposta al vincolo può non rilevare Ecco le risposte del TAR ...

Condono edilizio per hotel e ristoranti a Roma, Valeriani (Pd): “Destra saccheggia il territorio” - condono edilizio per hotel e ristoranti a Roma, Valeriani (Pd): “Destra saccheggia il territorio” - Il condono edilizio presentato dal centrodestra nel Lazio, ha denunciato a Fanpage.it il consigliere regionale del Pd ed ex assessore Massimiliano Valeriani, a Roma riguarda neanche mille pratiche ...

Monte Compatri – Condoni edilizi nel Lazio, se ne parla a Tinello Borghese con i consiglieri regionali e l’on. Volpi - Monte Compatri – Condoni edilizi nel Lazio, se ne parla a Tinello Borghese con i consiglieri regionali e l’on. Volpi - Venerdì 10 maggio alle ore 16,30 presso Tinello Borghese, Aula consiliare del Comune di Monte Compatri, si discuterà della proposta di legge n. 150 sui ...