Promozione Play out | Castelfrettese - al ‘Benelli’ di Pesaro devi solo vincere

(Di giovedì 9 maggio 2024) Spareggioout contro il Vismara. Mister Carta: “le motivazioni non mancheranno, non capita tutti i giorni giocare in uno stadio prestigioso come il Benelli di” CASTELFERRETTI, 9 maggio 2024 – Tutto in 90 minuti, forse 120. Ma quello che alla fine conta è che lanello spareggio del Benelli contro il Vismara (sabato 11 maggio ore 16,30 arbitro Cocci di Ascoli Piceno) deveper mantenere la. la festa dopo la vittoria in casa dei Portuali, che sia di buon auspicio Eppure,un anno fa (13 maggio 2023), le due squadre, dopo aver vinto rispettivamente i propri giorni di Prima Categoria, scendevano in campo per la semifinale per il titolo regionale della categoria. Al ‘Fioretti’ vinse 4-1 (doppieta di Beta, Paniconi, ...

