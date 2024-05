Lotta - la greco-romana azzurra sarà assente a Parigi 2024 | italiani subito fuori nel Preolimpico di Istanbul

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Laper la seconda edizione consecutivaai Giochi Olimpici: sfuma, peraltro senza colpo ferire, anche l’ultima occasione di qualificazione a, attraverso ilsu base mondiale scattato oggi, sotto i peggiori auspici, ad, in Turchia. I quattro azzurri dellasono stati tutti eliminati al primo turno, ed i loro giustizieri sono stati tutti battuti agli ottavi di finale: va da sé che domani nessun italianoimpegnato nei ripescaggi e quindi in questo stile le Olimpiadi si guarderanno in tv. Nei -67 kg Andrea Setti nel turno di qualificazione cede all’estone Artur Jeremejev, che si impone per priorità con ...