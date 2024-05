VIDEO Stefano Udassi a Punto C | Nel 2004 vicino al Benevento - ma non se ne fece più nulla

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nella decima puntata diC, il nuovo focus sulla Lega Pro di Anteprima24, è intervenuto, presidente della Torres, che ha fatto un resoconto della stagione della compagine sarda che chiuso la regular season dietro solo la corazzata Cesena: “Se noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario – ha spiegato – il cammino dei bianconeri è stato ancora più grande. Il Cesena non ha mai commessi errori mentre c’è stato un momento in cui noi abbiamo avuto una flessione dove sono arrivate tre sconfitte consecutive. In quel momento poteva esserci un grosso contraccolpo psicologico e magari mollare perché abbiamo visto andare via il Cesena. I ragazzi, però, sono ripartiti alla grande con sei vittorie, un pareggio e poi un’altro successo. Anche sotto questo aspetto il gruppo ha risposto benissimo. Non ...