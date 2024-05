Monza - a processo i due egiziani arrestati per terrorismo | attivi nella propaganda social per conto dell’Isis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milano, 9 Maggio 2024 – Vanno a giudizio i duelo scorso ottobre in un'operazione anti. Alaa Refaei, 44 anni, muratore residente a, ha scelto di venire processato con il rito abbreviato davanti al Tribunale di Milano, mentre per Mohamed Nosair, 49 anni, naturalizzato italiano abitante a Sesto San Giovanni, si apre il 24 maggio ildavanti alla Corte di Assise monzese. Le accuse sono per entrambi partecipazione ad associazione con finalità die istigazione a delinquere con finalità di. Si ritiene che i due si siano associati al gruppo terroristico dell'Isis, a cui hanno giurato fedeltà. Refaei avrebbe anche tentato di indottrinare il figlio minorenne. "Oh scimmie e maiali, i monoteisti vi sgozzeranno ...