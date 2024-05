Bologna - Thiago Motta | Napoli squadra fort - sulla Champions

(Di giovedì 9 maggio 2024), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il. Queste le sue parole: Se ci sarà una combinazione di risultati questo weekend potrebbe esserci un match point.. “Si perchè no?! siccome abbiamo già scritto la storia di questo club c’è la possibilità di andare in. È importante come tutte le altre partite perché è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare unae del nostro campionato. Dell’anno scorso alsono rimasti tutti tranne un cambio, affronteremo unae, dovremo utilizzare molto bene la palla”. Come si arriva al chilometro 40? Mette tra gli MVP della stagione i ...

Il riconoscimento per Alexis Salemaekers, calciatore del Bologna , per quanto fatto in Serie A ad aprile . I dettagli Di seguito il comunicato dell’AIC sulla decisione di assegnare il premio di calciatore del mese di aprile in Serie A ad Alexis ...

Thiago Motta , tecnico del Bologna , ha parlato in conferenza stampa del match con il Napoli e del suo FUTURO Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli Bologna . Il tecnico dei felsinei ha risposto anche ad alcune domande ...

Bologna, Thiago Motta: “Chiudiamo per l’obiettivo. Napoli forte, il futuro non mi interessa ora…” - bologna, Thiago motta: “Chiudiamo per l’obiettivo. Napoli forte, il futuro non mi interessa ora…” - Se vogliamo è il primo match point. Il bologna può conquistare la matematica della Champions qualora vincesse a Napoli e la Roma non facesse altrettanto a Bergamo il giorno dopo.

Bologna, Thiago Motta sul FUTURO: «Vi dico solo questo» - bologna, Thiago motta sul FUTURO: «Vi dico solo questo» - Thiago motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli bologna. Il tecnico dei felsinei ha risposto anche ad alcune domande riguardanti il suo futuro. FUTURO – «Da parte mia non ci sono ...

Giacomo Poretti: “Motta un grande, a San Siro ho ammirato il suo Bologna” - Giacomo Poretti: “motta un grande, a San Siro ho ammirato il suo bologna” - Giacomo Poretti è meglio conosciuto come solo Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo. E' in città per una Convention di Illumia e la Repubblica bologna lo ha intervistato per una parola sul bologna ...