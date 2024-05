Il Governo taglia i fondi a incentivi e bonus colonnine 60 milioni in meno quest' anno - 250 in meno il prossimo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Decreto Coesione, lo strumento con cui ilassolve agli obblighi presi con l’UE in tema di PNRR,per. E, in termini di, si prospetta un 2025 gramo....

Il Consiglio dei ministri lavora alla cosiddetta super deduzione per chi assume e il Bonus tredicesima per far avere 100 euro in più in busta paga ad alcune famiglie

Il governo lo ha voluto chiamare "pacchetto primo maggio 2024": ci sono, tanto per dare subito la notizia, un Bonus da 100 euro per lavoratori a basso reddito, Incentivi per assume re giovani e donne soprattutto al Sud, stretta sulla politica di ...

