Omaggio a Edith Bruck per la Festa dell’Europa

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio –è “una madre fondatrice d'Europa”. Con queste parole Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha consegnato una targa in occasione della Giornata dell'Europa alla scrittrice, poeta e testimone della Shoah.“Il suo impegno instancabile per la democrazia, i diritti, l'antifascismo e il contrasto all'antisemitismo è una lezione per tutte e tutti noi”, spiega Picierno.“ha vissuto sulla sua pelle l'orrore del nazifascismo, della guerra, della diaspora, e ha riconvertito il dolore in esperienza collettiva”.Steinschreiber (il cognomelo ha poi acquisito dal marito) è cresciuta in un piccolo villaggio ungherese ai confini della Slovacchia. Nata nel 1931 da una famiglia ebraica, ha vissuto fin da piccola una realtà permeata ...