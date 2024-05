Fontana | Terrorismo battuto grazie anche ai cittadini

(Di giovedì 9 maggio 2024) LorenzoROMA – “al generoso contributo dei, le Istituzioni sono state in grado di respingere fermamente la deriva terroristica nel rispetto dei princìpi della nostra Carta costituzionale. L’odio, la prevaricazione e la violenza non riuscirono a prevalere sulla coesione, la solidarietà e il dialogo sui quali si fonda la nostra comunità”. E’ quanto ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo, nel suo intervento nell’Aula del Senato in occasione del Giorno della Memoria delle vittime del. L'articolo L'Opinionista.

" anche grazie al generoso contributo dei cittadini , le Istituzioni sono state in grado di respingere fermamente la deriva terroristica nel rispetto dei princìpi della nostra Carta costituzionale. L'odio, la prevaricazione e la violenza non ...

Peppucci, la festa dell'Europa è la festa di noi cittadini - Peppucci, la festa dell'Europa è la festa di noi cittadini - "Oggi è la festa di tutti noi cittadini italiani e cittadini europei ... Principi non scontati nel mondo ma che per anni sono stati garantiti grazie ad una unità di intenti" Conclude Peppucci: "Il ...

A Taurianova cassonetti intelligenti per risparmio in bolletta - A Taurianova cassonetti intelligenti per risparmio in bolletta - Superare la raccolta differenziata imperniata sul solo "porta a porta", incentivando i cittadini alla consegna "di prossimità" dei materiali da riciclare: per questo il Comune di Taurianova si è dotat ...

Reggio. Alberi villa comunale imbrattati Merenda: “Fatto che offende la coscienza di tutti i cittadini” - Reggio. Alberi villa comunale imbrattati Merenda: “Fatto che offende la coscienza di tutti i cittadini” - I tecnici e gli agronomi, hanno già individuato il migliore sistema per rimuovere, in sicurezza la vernice impressa sui tronchi ...