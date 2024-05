Reazioni avverse Astrazeneca - arriva il maxi risarcimento per un 37enne

Come abbiamo già raccontato, dopo le cause milionarie, gli effetti avversi e i processi, AstraZeneca ha deciso di ritirare il suo vaccino contro il Covid dal mercato. La notizia ha ovviamente circolato in tutto il mondo, creando un altro scossone. ...

Covid, primo risarcimento in Italia per danni da vaccino Astrazeneca: il rimborso ammonta a 870 al mese - Covid, primo risarcimento in Italia per danni da vaccino Astrazeneca: il rimborso ammonta a 870 al mese - Un importante risultato legale è stato raggiunto relativamente ad un caso di danni da vaccino Covid AstraZeneca il cui soggetto, un uomo genovese, ha riscontrato gravissime reazione avverse dopo la ...

