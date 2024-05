Rottamazione del mutuo - come farla e quando conviene

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 9 maggio 2024) Chi ha acceso una tassi variabili prima dell’imprevedibile scalata dei tassi di interesse decisi dalla Bce, potrebbe trovarsi nella condizione di dover cercare delle soluzioni alternative per sopportare il “peso” dell’aumento delle rate. Ma anche chi ha chiesto un finanziamento a cavallo tra il 2022 e il 2023, quindi con i tassi arrivati al loro “picco”, potrebbe decidere di guardarsi intorno approfittando dello stop alla corsa al rialzo. Beh, “rottamare” ilin corso per accenderne un altro più aderente alle proprie possibilità è possibile, ma prima di procedere bisogna capire quali sono le condizioni per farlo e per valutare quanto è davvero conveniente. A parte la rinegoziazione, tramite la quale si tenta di strappare condizioni più favorevoli alla propria banca (che potrebbe non accettare, tra l’altro), ci sono due alternative per ...