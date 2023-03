Claudia Pandolfi: vita, amori e successi da Miss Italia alla tv e al cinema (Di martedì 21 marzo 2023) E’ di certo uno dei volti più amati del nostro cinema e della nostra televisione, con una carriera ormai trentennale alle spalle e personaggi che sono rimasti nel cuore di tanti spettatori e telespettatori. Una volta Alberto Sordi la definì ‘la nuova Silvana Mangano’. Claudia Pandolfi: da Un Medico in Famiglia al grande cinema Italiano Claudia Pandolfi, che in queste ore, come sempre accade, sta facendo parlare di sé per la sua intervista senza peli sulla lingua a Belve di Francesca Fagnani in cui ha ammesso di aver avuto in passato una relazione con una donna, è innanzitutto una delle attrici più amate dal pubblico Italiano di piccolo e grande schermo, tanto che ricostruirne la sua lunga carriera appare un’impresa di non poco conto. Il ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 21 marzo 2023) E’ di certo uno dei volti più amati del nostroe della nostra televisione, con una carriera ormai trentennale alle spalle e personaggi che sono rimasti nel cuore di tanti spettatori e telespettatori. Una volta Alberto Sordi la definì ‘la nuova Silvana Mangano’.: da Un Medico in Famiglia al grandeno, che in queste ore, come sempre accade, sta facendo parlare di sé per la sua intervista senza peli sulla lingua a Belve di Francesca Fagnani in cui ha ammesso di aver avuto in passato una relazione con una donna, è innanzitutto una delle attrici più amate dal pubblicono di piccolo e grande schermo, tanto che ricostruirne la sua lunga carriera appare un’impresa di non poco conto. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Ultima puntata e nuove belvate! Ospite in studio, Claudia Pandolfi ?? #Belve - infoitcultura : La vita privata di Claudia Pandolfi: l'amore per il marito Marco De Angelis e per i due figli - infoitcultura : Stasera l'ultima puntata di 'Belve'. Ospiti Claudia Pandolfi, Ornella Vanoni e Claudio Amendola - infoitcultura : Claudia Pandolfi: vita, amori e successi da Miss Italia alla tv e al cinema - CorrNazionale : Francesca Fagnani e le sue “#Belve” si congedano in prima serata su Rai 2. Nell’ultima puntata ospiti: Ornella Vano… -