Stasera tutto è possibile: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 20 marzo

Questa sera, lunedì 20 marzo 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L'Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Sarà "È primavera" il titolo della sesta puntata di ...

