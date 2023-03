Politically correct nella lingua italiana: l’Accademia della Crusca dice no a schwa e asterischi (Di lunedì 20 marzo 2023) “Le moderne neuroscienze hanno messo in discussione il fatto che la lingua costituisca di per sé un condizionamento e un filtro rispetto alla percezione dei dati empirici reali”. Con queste parole l’Accademia della Crusca spiega il suo no a schwa e asterischi, che negli ultimi anni vengono spesso usati per richiamare l’inclusione di genere nella lingua L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) “Le moderne neuroscienze hanno messo in discussione il fatto che lacostituisca di per sé un condizionamento e un filtro rispetto alla percezione dei dati empirici reali”. Con queste parolespiega il suo no a, che negli ultimi anni vengono spesso usati per richiamare l’inclusione di genereL'articolo proviene da Inews24.it.

